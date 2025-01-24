Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла во Фрязине

Этот момент стал для ребят значимым шагом на пути во взрослую жизнь, символизируя начало новой ответственности за свое будущее и будущее страны.

«С огромной радостью поздравил каждого из молодых граждан с этим важным событием. Вместе с паспортом передал поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также памятные подарки. Пожелал ребятам быть достойными гражданами своей страны, любить Россию и наш родной город Фрязино», — поделился Дмитрий Воробьев.

Глава округа отметил, что во Фрязино созданы отличные условия для учебы, работы и реализации самых смелых планов. Паспорт, по его словам, это не просто документ, подтверждающий личность, но и символ единства с великим народом, богатой историей и культурой.

«Дорогие ребята, желаю вам уверенности в своих силах, здоровья и успехов во всех начинаниях. Пусть каждый из вас найдет свое место в жизни и реализует свои мечты. Вы — будущее нашей страны, и я уверен, что вы оправдаете все надежды», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.