Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла во Фрязине
В администрации городского округа Фрязино состоялось торжественное вручение первых паспортов. Из рук главы округа Дмитрия Воробьева свой главный документ получили 11 юных жителей города.
Этот момент стал для ребят значимым шагом на пути во взрослую жизнь, символизируя начало новой ответственности за свое будущее и будущее страны.
«С огромной радостью поздравил каждого из молодых граждан с этим важным событием. Вместе с паспортом передал поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также памятные подарки. Пожелал ребятам быть достойными гражданами своей страны, любить Россию и наш родной город Фрязино», — поделился Дмитрий Воробьев.
Глава округа отметил, что во Фрязино созданы отличные условия для учебы, работы и реализации самых смелых планов. Паспорт, по его словам, это не просто документ, подтверждающий личность, но и символ единства с великим народом, богатой историей и культурой.
«Дорогие ребята, желаю вам уверенности в своих силах, здоровья и успехов во всех начинаниях. Пусть каждый из вас найдет свое место в жизни и реализует свои мечты. Вы — будущее нашей страны, и я уверен, что вы оправдаете все надежды», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.