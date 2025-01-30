Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Жуковском

В Жуковском состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям города. Глава Жуковского Борис Аубакиров и Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель Олег Адольфович Щепетков лично поздравили 15 подростков, достигших 14-летнего возраста, с этим важным событием.

Мероприятие прошло в фойе Дворца культуры в присутствии родителей, близких и друзей участников. В своей речи Борис Аубакиров подчеркнул значение этого момента, отметив, что получение паспорта — это не только символ гражданства, но и важный шаг во взрослую жизнь.

«Это особенный день для каждого из вас. Паспорт — это не только документ, но и знак вашей ответственности и взросления», — отметил глава города.

Олег Щепетков, обращаясь к ребятам, пожелал им успехов в учебе, удачи и исполнения всех заветных желаний. Он также напомнил о важности быть достойными гражданами своей страны.

Церемония стала ярким и запоминающимся событием для молодых жителей Жуковского и их семей.