Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

С получением главного документа подростков поздравил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура, а также депутаты округа.

«Получение первого паспорта — одно из важнейших событий в жизни каждого гражданина, это символ взросления, независимости и ответственности перед Родиной, готовности полноправно проявить себя на благо Отечества. Поздравляю ребят с началом нового этапа в их жизни, желаю каждому успехов, роста, развития и уверенности в будущем», – подчеркнул глава муниципалитета.