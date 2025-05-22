Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Солнечногорске

Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям, достигшим 14-летнего возраста, состоялась в многофункциональном центре в Солнечногорске. Свой главный документ получили пять подростков.

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван и руководитель местного отделения Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» Алексей Чернышов. Также среди почетных гостей присутствовала депутат Совета депутатов, заместитель директора многофункционального центра городского округа Солнечногорск Татьяна Дворядкина.

Каждый из юных граждан вместе с паспортом получил памятные подарки: фирменную обложку от «Движения Первых», значки и экземпляр Конституции Российской Федерации.

«Сегодняшний день символизирует начало вашего пути во взрослую жизнь. Путь, который требует ответственности, знаний и стремления к достижению целей. Уверен, что каждый из вас внесет свой вклад в развитие нашего общества, и добьется успехов в избранной сфере. Поздравляю вас с этим важным событием», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России».