Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Подольске
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил первые паспорта девяти юным жителям округа. Торжественная церемония 10 июля совпала с Днем воинской славы, посвящённом победе русской армии в Полтавской битве.
Один из участников церемонии Андрей Булышкин учится в школе № 32. Он является кадетом и командиром отделения.
В свободное от учебы время занимается спортивным метанием ножа, недавно стал чемпионом Московской области по этому виду спорта.
Также Андрей — абсолютный чемпион по метанию ножа Центрального федерального округа в своей возрастной группе.
Григорий Артамонов подчеркнул, что паспорт — это не просто удостоверение личности, а символ вашей принадлежности к великой стране, ее истории, культуре и традициям.
В завершение мероприятия ребятам вручили памятные призы и конституцию РФ.