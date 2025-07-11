Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Подольске

Один из участников церемонии Андрей Булышкин учится в школе № 32. Он является кадетом и командиром отделения.

В свободное от учебы время занимается спортивным метанием ножа, недавно стал чемпионом Московской области по этому виду спорта.

Также Андрей — абсолютный чемпион по метанию ножа Центрального федерального округа в своей возрастной группе.

Григорий Артамонов подчеркнул, что паспорт — это не просто удостоверение личности, а символ вашей принадлежности к великой стране, ее истории, культуре и традициям.

В завершение мероприятия ребятам вручили памятные призы и конституцию РФ.