Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Подольске

В городе Подольск состоялась торжественная церемония вручения паспортов под девизом «Мы — граждане России». Глава города Григорий Артамонов и председатель совета депутатов Игорь Науменков вручили главный документ юным подольчанам, пожелав им успехов в будущих начинаниях.

Григорий Артамонов отметил важность этого момента для каждого из ребят, подчеркнув, что их достижения будут способствовать развитию не только их семей, но и всего города, Подмосковья и страны. «Ваши успехи — это успехи всей нашей страны, потому что как говорит наш президент: „За вами будущее“, — сказал он.

Среди новых обладателей паспортов была и Милана Джамалдинова, ученица восьмого класса школы имени Дмитрия Зернова. Она поделилась, что помимо учебы активно занимается музыкой и посещает музыкальную школу.

Алиса Гречка, также ученица восьмого класса, выразила радость от получения паспорта из рук главы города. В свои 14 лет она уже завоевала гран-при на Всероссийском международном конкурсе «Сияние юных талантов» и имеет множество наград на различных конкурсах.