Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Подольске
В Подольске школьникам вручили первые паспорта. В торжественной обстановке восемь юных подольчан получили главные документы из рук главы округа Григория Артамонова и депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова.
Вячеслав Фетисов поздравил ребят и их семьи и призвал ставить перед собой высокие цели. «Ставьте перед собой самые большие цели, не бойтесь. На первый взгляд, они нереализуемы, а на самом деле — это единственный путь, чтобы стать сильнее, лучше, умнее. Дерзайте, мы на вас очень надеемся и рассчитываем», — сказал он.
«Сегодня у нас знаменательное событие — юные подольчане получают свой основной документ гражданина Российской Федерации. Я искренне хотел бы поздравить вас, ваших родителей, близких с этим знаменательным событием», — обратился к собравшимся Григорий Артамонов.
Среди получивших документы — активисты, отличники и спортсмены. Так, Наиля Безносова, воспитанница Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ», отметила, что занимается спортом и волонтерской деятельностью: «Мне безумно приятно, что сегодня я на таком мероприятии. Что мне удостоена такая честь получить паспорт от главы моего города».
Илья Федулаев, ученик школы «Бородино» и пловец, поделился своими впечатлениями: «Я рад такому событию, потому что это очень торжественно — получать паспорт в таком месте». Он также напомнил, что получение паспорта приносит не только новые права, но и новые обязанности.
Мероприятие завершилось общим фотографированием и вручением подарков — шопперов с символикой Подольска.