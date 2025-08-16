Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Подольске

В Подольске школьникам вручили первые паспорта. В торжественной обстановке восемь юных подольчан получили главные документы из рук главы округа Григория Артамонова и депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова.

Вячеслав Фетисов поздравил ребят и их семьи и призвал ставить перед собой высокие цели. «Ставьте перед собой самые большие цели, не бойтесь. На первый взгляд, они нереализуемы, а на самом деле — это единственный путь, чтобы стать сильнее, лучше, умнее. Дерзайте, мы на вас очень надеемся и рассчитываем», — сказал он.

«Сегодня у нас знаменательное событие — юные подольчане получают свой основной документ гражданина Российской Федерации. Я искренне хотел бы поздравить вас, ваших родителей, близких с этим знаменательным событием», — обратился к собравшимся Григорий Артамонов.