Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Озерах

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с депутатом Московской областной думы Игорем Исаевым продолжили добрую традицию. Торжественной обстановке они вручили первые паспорта подросткам из Озер.

Отметим, что для получения первого паспорта юному гражданину в возрасте 14 лет необходимо лично обратиться в МФЦ. Чтобы принять участие в праздничной церемонии вручения, нужно заранее сообщить о своем желании сотруднику центра, который занимается оформлением документов.

«Дорогие ребята! Вы — наше настоящее и будущее, с горящими глазами, чистыми помыслами, надеждами и планами. Гордитесь званием гражданина Российской Федерации и всегда будьте достойны его!» — обратился к юношам и девушкам Александр Гречищев.

Напомним, подать документы на оформление паспорта можно в МФЦ городского округа Коломна на улице Уманская, 20 и в Озерах Советской площади, 1.