Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Торжественное вручение паспортов 14-летним школьникам прошло в администрации Одинцовского округа. Особенно символично, что церемония прошла накануне Дня знаний — в этом учебном году ребята снова сядут за парты, но теперь уже как полноправные граждане России.

Главный документ школьникам вручал лично глава округа Андрей Иванов — у каждого из подростков была возможность сделать памятное фото, пожать руку главе муниципалитета и услышать ценный совет.

Вручили школьникам не только паспорта, но и памятные подарки — обложку на первый документ, Конституцию Российской Федерации и издание Карамзина «История государства Российского».

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов пожелал ребятам смело ставить перед собой большие цели, любить учебу и с интересом открывать для себя историю нашей страны с помощью нового подарочного издания.