Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Одинцове

Андрей Иванов также подчеркнул, что получение паспорта означает переход к полноправному участию в жизни страны.

«Сегодня для вас особенный и важный день — вы получаете первый паспорт, один из ключевых документов в жизни каждого человека. Этот документ символизирует ваше взросление и статус полноценного гражданина нашей большой и многонациональной страны. Паспорт — не просто бумага, а подтверждение вашего права и ответственности. Он делает вас частью того единого народа, где, несмотря на вероисповедание или национальную принадлежность, каждый человек ценен, а успех каждого — это успех всей страны», — рассказал Андрей Иванов.

Вместе с паспортами юным гражданам в качестве полезного подарок вручили книгу Николая Карамзина «История государства Российского».