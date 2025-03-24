Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Одинцове

Еще восемь подростков в торжественной обстановке получили свои паспорта из рук главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Мероприятие прошло в здании администрации муниципалитета.

Андрей Иванов поздравил ребят и их родителей с этим важным событием, подчеркнув, что получение паспорта означает вступление в новую фазу жизни и приобретение прав и обязанностей. Глава округа отметил, что теперь подростки становятся полноправными гражданами, представляя Россию, и пожелал им уверенности в своих силах и успехов в достижении целей.

Школьников не оставили без подарка. Им вручили не только главный документ, но и книгу Николая Карамзина «История Государства Российского».

Стоит отметить, что ребята смогут оформить «Пушкинскую карту», используя новый документ. Эта карта поможет им посещать больше полезных и культурных мероприятий.