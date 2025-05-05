Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе уже стало традицией проводить торжественные церемонии вручения первых паспортов. Так, 29 апреля в здании администрации округа 11 молодых жителей приняли поздравления от имени главы муниципалитета.

Для них подготовили познавательный фильм об истории паспорта и вручили памятные сувениры. Память об этом знаменательном дне сохранится и благодаря фотографиям, которые также получили участники мероприятия. Возможно, спустя годы именно этот момент станет для них отправной точкой в выборе профессии — врача, военного, учителя или другого полезного обществу дела. Ведь получение первого паспорта символизирует начало взрослой жизни.

Если вчера эти ребята были просто старшеклассниками, то сегодня они стали полноправными гражданами своей страны, объединенными общей историей и ответственностью за будущее.