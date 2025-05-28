Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Можайске

В Можайском округе состоялась торжественная церемония вручения паспортов. В ходе мероприятия 22 молодых жителя получили свой первый важный документ.

Паспорта ребятам вручили глава Можайского округа Денис Мордвинцев и депутат Совета депутатов округа Елена Прокутина.

«Сегодня для вас и ваших родителей волнительный день. Вы получили свой первый паспорт. Первый, потому что с течением времени он будет меняться. Не бойтесь трудностей, будьте собой и помните — в любой ситуации вы можете обращаться к вашим родителям. Они всегда помогут», — обратился к присутствующим глава округа Денис Мордвинцев.

Это радостное событие совпало с празднованием Дня города, что придало мероприятию дополнительную значимость. Молодые можайцы могут гордиться не только новым статусом, но и тем, что становятся частью большой и единой страны.

На церемонии ребят поддерживали близкие и друзья, которые поздравили их с важным жизненным этапом.