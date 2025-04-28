Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Ленинском округе

Он отметил, получение паспорта — это важный этап, который символизирует переход во взрослую жизнь. «Желаю вам уверенности, стремления к знаниям и активной гражданской позиции. Пусть этот документ станет символом новых горизонтов и стимулом для свершений», — приводится в сообщении главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Подобные мероприятия проводятся ежемесячно, и любой подросток, достигший 14 лет и оформляющий первый паспорт, может принять в них участие. Заявления на получение документа можно подать в одном из четырех многофункциональных центров Ленинского округа.

Напомним, с начала года в округе зарегистрировано около тысячи заявок на получение паспорта гражданина РФ от юношей и девушек, достигших 14-летнего возраста.