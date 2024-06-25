Торжественная церемония вручения паспортов прошла в администрации Балашихи

Свои первые паспорта получили школьники, которым недавно исполнилось четырнадцать лет.

«По традиции каждый месяц мы собираемся в этом зале и вручаем ребятам основной документ гражданина Российской Федерации — паспорт. Недавно вам исполнилось 14 лет. Желаю расти настоящими патриотами большой и великой страны. Ставьте самые амбициозные цели. В обязательном порядке их достигайте. Уверен, у вас все получится!» — сказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Данный проект помогает сделать вручение паспорта запоминающимся событием в жизни подростов. Всего с начала 2024 года в офисах МФЦ Балашихи выдали 7334 паспорта, при этом 2636 документов получили школьники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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