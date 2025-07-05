Торжественная церемония вручения дипломов прошла в Дмитровском техникуме

В структурном подразделении № 1 Дмитровского техникума прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. На празднике присутствовали почетные гости: депутат Московской областной думы Марина Шевченко, представители предприятий-партнеров, которые на протяжении многих лет помогают организовывать практику для студентов, а также общественные деятели.

Особую значимость мероприятию придало присутствие участников специальной военной операции. Для всех собравшихся они являются настоящими героями.

Церемонию открытия провела директор Дмитровского техникума Ирина Леонидовна Александровская, которая поздравила выпускников и пожелала им уверенно двигаться к новым вершинам.

Директор структурного подразделения № 1 Виктор Колосов в своей речи отметил, что этот выпуск особенный — он совпал с 80-летием Великой Победы.

Праздничное настроение поддержали творческие коллективы: группа «140 ударов в минуту» и дуэт «Даня и Бек», чьи выступления вызвали бурные аплодисменты зрителей.

«Вручение дипломов — это не только завершение обучения, это старт новой, интересной и полной возможностей жизни. Желаю выпускникам удачи, профессиональных успехов и реализации всех намеченных планов! Пусть знания, полученные в стенах Дмитровского техникума, станут надежной основой для достижения самых высоких целей!» — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.