Торжественная церемония вручения аттестатов прошла в лицее №7 в Химках

В лицее №7 города Химки состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов. Это важное событие символизировало для ребят завершение одного этапа жизни и начало нового пути.

С напутственными словами к выпускникам обратились муниципальные депутаты Валентин Герасимов и Алексей Федоров.

Сегодня вы прощаетесь со школой, но не с людьми, которые вложили в вас душу – с учителями, наставниками и друзьями. Впереди у вас огромный выбор путей, каждый из которых откроет вам новые горизонты. Главное – слушать сердце, не изменять своим принципам и помнить, что ваш успех начинается с уважения к труду и знаниям. Удачи вам, и пусть вера в себя пусть будет вашим главным ориентиром», – сказал Валентин Герасимов.

В этом году школы Химок выпустили около 3,4 тысячи девятиклассников и свыше 1,4 тысячи одиннадцатиклассников. Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила особое значение этого праздника для ребят.

«Каждое подобное мероприятие – важное событие в жизни ребенка, которое формирует уверенность, фиксирует достижения и укрепляет веру в будущее. Очень важно, чтобы каждый выпускник чувствовал, что вокруг него – поддержка и забота. Именно такие моменты формируют внутренний стержень человека», – сообщила Ирина Спирина.

Подобные торжественные вручения аттестатов прошли во всех школах Химок.