Торжества в честь годовщины явления иконы «Неупиваемая Чаша» прошли в Серпухове

В Серпухове состоялись торжественные мероприятия, посвященные 147-й годовщине явления чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Для Владычного женского монастыря, где в 1878 году была явлена икона, праздник стал особенно значимым — здесь также отметили 30-летие возрождения монашеской жизни и день памяти преподобного Варлаама Серпуховского, основателя обители.
Богослужение возглавил Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий в сослужении Благочинного Серпуховского церковного округа иерея Дионисия, священнослужителей епархии и хора под руководством настоятельницы монастыря, игумении Алексии.
В Высоцком ставропигиальном монастыре по традиции прошел праздничный молебен, а Литургию возглавил епископ Серпуховской Роман, викарий Святейшего Патриарха.
Обе обители являются важными духовными центрами для верующих, а икона «Неупиваемая Чаша» ежегодно привлекает множество паломников из разных регионов России и ближнего зарубежья.
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