Торжества в честь годовщины явления иконы «Неупиваемая Чаша» прошли в Серпухове

В Серпухове состоялись торжественные мероприятия, посвященные 147-й годовщине явления чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Для Владычного женского монастыря, где в 1878 году была явлена икона, праздник стал особенно значимым — здесь также отметили 30-летие возрождения монашеской жизни и день памяти преподобного Варлаама Серпуховского, основателя обители.