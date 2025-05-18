Торжества в честь годовщины явления иконы «Неупиваемая Чаша» прошли в Серпухове

Фото: Пресс-служба Городского округа Серпухов

В Серпухове состоялись торжественные мероприятия, посвященные 147-й годовщине явления чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Для Владычного женского монастыря, где в 1878 году была явлена икона, праздник стал особенно значимым — здесь также отметили 30-летие возрождения монашеской жизни и день памяти преподобного Варлаама Серпуховского, основателя обители.

Богослужение возглавил Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий в сослужении Благочинного Серпуховского церковного округа иерея Дионисия, священнослужителей епархии и хора под руководством настоятельницы монастыря, игумении Алексии.

В Высоцком ставропигиальном монастыре по традиции прошел праздничный молебен, а Литургию возглавил епископ Серпуховской Роман, викарий Святейшего Патриарха.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Обе обители являются важными духовными центрами для верующих, а икона «Неупиваемая Чаша» ежегодно привлекает множество паломников из разных регионов России и ближнего зарубежья.

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