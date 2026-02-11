Торговые точки проверили сотрудники администрации Мытищ

Первого марта в Московской области вступит в силу новый закон. Теперь в заведениях общественного питания, вход в которые расположены во дворе многоквартирных домов, алкоголь можно будет продавать только с 13:00 до 15:00.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг в ходе мониторинга выявили 14 объектов общественного питания, работающих с нарушением временного режима реализации алкогольной продукции. Руководителям таких заведений, как «Краффе», «Паб ЕЩЕ», «Пивариум», «Место Пиво», МСК Lounge, «Пицца Amore», «Хмель и молот», Massimo Pizzeri, «Астра Паб», «Биркипер», «Сытый сом», «Нанэль» и «КимФьюжн», выданы соответствующие уведомления.

После 1 марта пройдут контрольные мероприятия. В случае повторных нарушений будут применены меры в рамках действующего законодательства.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что администрация продолжит системный мониторинг торговых объектов, попадающих под ограничения.

Если вы стали свидетелем незаконной торговли, сообщите об этом в управление потребительского рынка:

Новомытищинский проспект, д. 30/1

8 (495) 581-13-48

potrebrinok2012@yandex.ru