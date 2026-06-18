Торговые точки по продаже ягод открыли в Мытищах

Управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи предоставило список, где можно купить фрукты и овощи. Все точки проверены и согласованы.

Сезон продажи ягодами, фруктами, овощами, дынями и арбузами продолжается. Всего в округе действуют 20 официальных торговых точек, где можно без опасений приобрести дары лета. Адреса: улица Веры Волошиной, дом 40; ⁠улица Летная, дом 40А; Новомытищинский проспект, дом 82; улица Силикатная, дом 39; улица Веры Волошиной, дом 20; ⁠улица Селезнева, дом 33; улица Юбилейная, дом 24; Новомытищинский проспект, дом 70; Тенистый бульвар, дом 8 и дом 17.

На частных территориях по адресам: улица Совхозная, дом 39; улица Астрахова, дом 8; Новомытищинский проспект, дом 49; Олимпийский проспект, дом 10; Олимпийский проспект, дом 21; Бульвар Ветеранов строение 2; 1-я Пролетарская, дом 12; улица Мира, строение 51; улица Сукромка, дом 7; улица Рождественская, строение 8.

Список адресов будет пополняться.

Что важно знать перед покупкой:

Нельзя покупать арбузы и дыни частями или с надрезами; у продавца должны быть весы, санитарная одежда, медкнижка и документы на товар; в палатке обязательно должны быть урна и табличка с информацией о предпринимателе и режиме работы.

Если заметили нарушения — сообщите в управление потребительского рынка:

город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 30/1;

Телефон: 8 495 581-13-48;

Электронная почта: potrebrinok2012@yandex.ru



