Торговые павильоны украсили к Новому году в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ проследили за созданием праздничной атмосферы у торговых точек в округе. Торговые центры, рестораны, кафе и даже небольшие магазины и автомойки в Мытищах украсили свои пространства к Новому году

Местные предприниматели берут на себя важную социальную роль, компенсируя изменчивые погодные условия и создавая для жителей округа стабильную праздничную среду. Масштабное преображение уже заметно: крупные торговые центры украсили яркими световыми инсталляциями, искусственными елями с тематическим декором и фигурами сказочных персонажей. Эти места стали настоящими центрами притяжения для семейного отдыха.

Предприятия общественного питания, такие как рестораны и кафе, также активно участвуют в создании новогоднего настроения. Они уделяют особое внимание деталям интерьера, предлагая своим гостям не только специальные праздничные меню, но и атмосферу уюта и волшебства.

Небольшие магазины и сервисные предприятия, включая кофейни и автомойки, также не остаются в стороне. Они украшают свои витрины гирляндами и новогодней атрибутикой, чтобы поднять настроение каждому посетителю.

Комплексная работа сотрудников управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ поспособствовала формированию единого праздничного настроения, делая городскую среду более комфортной и привлекательной для покупок и досуга в предновогодний период.