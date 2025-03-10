Торговые палатки с нарушениями снесут во Фрязине

В наукограде начинается активная фаза работы по наведению порядка в сфере нестационарной торговли. Администрация округа приняла решение о демонтаже 26 торговых палаток, функционирующих с нарушениями установленных правил и норм, а также не отвечающих современным требованиям и стандартам.

Причиной принятия данных мер стало игнорирование их владельцами неоднократных замечаний, выявленных в ходе проверок, а также невыполнение предписаний об устранении нарушений, поступивших после жалоб.

Всего на территории округа зарегистрировано более 100 нестационарных объектов торговли, призванных обеспечивать горожан свежими и качественными товарами в шаговой доступности. По мнению жителей, некоторые торговые палатки не только не выполняют свою функцию, но и создают неудобства, занимая общественные территории.

В администрации жителей заверили, что работа по наведению порядка в сфере торговли ведется планово и системно, с соблюдением всех установленных процедур.