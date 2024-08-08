Торговые объекты в Котельниках проверили на соблюдение законодательства

В Котельниках проверили 12 торговых объектов и мест общественного питания. Специалисты комиссии выявили просрочку и нарушения в области миграционного законодательства.

Проверку торговых объектов провели советник главы городского округа Леонид Киселев совместно с отделом потребительского рынка администрации муниципалитета, сотрудниками Главного управления региональной безопасности Московской области, Федеральной миграционной службой и народной дружиной. Они осмотрели две палатки и 10 стационарных торговых объектов.

В итоге в полицию доставили четырех иностранных граждан за незаконное ведение трудовой деятельности и еще одного за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию. Также полицейские описали просроченную продукцию магазине в Южном микрорайоне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».