Торговую палатку перед Домом ученых демонтируют в Дубне

Снос незаконных торговых точек продолжается в городском округе. В ближайшее время будет демонтирована палатка на улице Жолио-Кюри, которая располагается перед Домом ученых.

Глава Дубны Максим Тихомиров напомнил, что снос нестационарных объектов торговли, которые установлены незаконно или срок размещения которых истек в прошлом году, ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Ларьки и палатки — неаккуратные, построенные незаконно или портящие облик Дубны, должны уйти в прошлое. Особенно важно сделать это накануне года празднования юбилея наукограда», — подчеркнул Максим Тихомиров.

В Дубне регулярно проводятся встречи с предпринимателями. Бизнесмены реагируют на замечания по поводу внешнего облика торговых объектов и при необходимости исправляют недостатки. Палатки, которые остались на территории города, имеют все необходимые документы для работы.

Напомним, что ранее были снесены палатки на территории рынка «Большая Волга», руководство которого отказалось от аренды земельного участка. Владельцам палаток предложили торговые места внутри стационарных объектов, расположенных рядом.