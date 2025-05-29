Торгово-промышленная ярмарка прошла в Наро-Фоминске

Мероприятие состоялось в культурном центре «Фабрик». Выставка-ярмарка местных компаний и предпринимателей собрала представителей различных отраслей экономики — от крупнейших холдингов региона до небольших частных компаний.
Каждый гость ярмарки смог ознакомиться с продукцией и услугами предприятий, которые работают в разных сферах деятельности: от строительства жилых объектов до производства деталей авиационных двигателей.
Выставка позволила бизнесменам познакомиться друг с другом и заключить взаимовыгодные сделки. Были представлены стенды образовательных учреждений и спортивных школ. Производители пищевой и косметической промышленности дали опробовать свою продукцию гостям.
Особое внимание уделили кадровому набору. Почти у каждой компании были открытые вакансии, и они стремились пригласить к себе как можно больше специалистов. На выставке также проводили беспроигрышные лотереи, викторины, мастер-классы и презентации инновационных технологий.
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