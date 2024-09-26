Торфяной пожар потушили вблизи деревни Минино Раменского округа

Во время лесоавиационных работ в Гжельском участковом лесничестве, в трех километрах от деревни Минино Раменского округа, обнаружили возгорание на площади 0,01 гектара. На место оперативно прибыли две единицы техники и шесть человек лесопожарных формирований.

Пожар удалось ликвидировать за четыре часа, его причиной стали действия человека. Подозреваемые устанавливаются, ведется следствие.

Напомним, за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрены штрафы: до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч рублей для должностных лиц, до двух миллионов рублей для юридических лиц, а также лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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