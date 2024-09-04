Торфяной пожар потушили в Шатуре

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

В Туголесском участковом лесничестве, в километре от поселка Туголесский Бор в Шатуре, потушили торфяной пожар. Площадь возгорания составила 0,4 гектара.

На место оперативно прибыли 18 единиц техники и 46 человек лесопожарных формирований. Из-за ветра площадь пожара увеличилась до 0,6 гектара. Работникам «Мособлпожспаса» удалось ликвидировать пожар менее чем за пять часов.

Установлено, что причиной возгорания стали действия человека. Подозреваемые в поджоге уже установлены, сейчас ведутся следственные действия.

Торфяные пожары, будучи подземными, представляют особую опасность, так как их очаги могут находиться на глубине до 1,5 метр. Напомним, что за поджог, повлекший лесной пожар, предусмотрены административная и уголовная ответственность: для физических лиц штраф до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических — до двух миллионов рублей, а также возможное лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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