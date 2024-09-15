Торфяной пожар потушили в Раменском

Торфяной пожар потушили в Малаховском участковом лесничестве в двух километрах от дачного поселка «Родники» в Раменском городском округе. Возгорание площадью тысяча квадратных метров обнаружили местные жители и сообщили о нем по телефону 112.

Как рассказали в Комлесхозе Московской области, боролись с огнем восемь пожарных и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать за три часа.

Причина пожара — поджог. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и допрашивают подозреваемых.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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