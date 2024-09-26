Торфяной пожар потушили в Раменском
Второй за двое суток торфяной пожар потушили в Подмосковье. Возгорание в паре километров от раменского поселка Ильинский заметили местные жители, они же сообщили об этом по телефону 112.
На место направили три машины и шесть человек из личного состава лесопожарных формирований. Им понадобилось четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание торфа.
В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что подозреваемые в поджоге устанавливаются. Материалы направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.
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