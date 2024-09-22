Торфяной пожар потушили в Раменском

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, тушить пламя выехали три единицы техники и семеро пожарных. Им потребовалось три часа, чтобы ликвидировать пожар.

Причиной стал поджог, виновных ищут.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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