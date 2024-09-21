Торфяной пожар потушили в Раменском

Торфяной пожар потушили в Загородном участковом лесничестве в Раменском городском округе. Очаг возгорания обнаружили во время мониторинга территории с воздуха.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, огонь вспыхнул на площади 300 квадратных метров. Тушить его направились шестеро пожарных и три единицы техники. Огонь потушили за час.

Причиной пожара стал поджог, виновников ищут.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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