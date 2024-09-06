Торфяной пожар потушили в Егорьевске

Торфяной пожар потушили в Пешурском участковом лесничестве в городском округе Егорьевск. Возгорание площадью три тысячи квадратных метров удалось обнаружить с помощью системы видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на место пожара оперативно прибыли 41 пожарный и 25 единиц техники. Тушение осложнялось сильным ветром. Площадь пожара увеличилась до девяти тысяч квадратных метров гектаров.

Потребовалось более 11,5 часов, чтобы ликвидировать торфяной пожар.

Причиной пожара стал поджог. Предполагаемых виновных уже установили. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 110; для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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