Торфяной пожар площадью 7 тысяч квадратных метров потушили в Шатуре

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Специалисты потушили лесной пожар в Туголесском участковом лесничестве в городском округе Шатура. Торфяное возгорание удалось обнаружить с помощью системы видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 52 пожарных и 21 единица техники.

Потребовалось 9,5 часов, чтобы ликвидировать горение на площади пять тысяч квадратных метров, которое увеличилось до семи тысяч из-за сильного ветра.

Причина пожара — действия человека.

В комитете напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 110; для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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