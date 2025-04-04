Топ округов по инвестициям в основной капитал определили в Подмосковье за год

В Московской области определили округа-лидеры по привлечению инвестиций в основной капитал в 2024 году. В топ-5 вошли Одинцово, Ленинский округ, Мытищи, Красногорск и Химки. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Первое место заняло Одинцово. Округ привлек почти 100 миллиардов рублей за отчетный период.

«Вторым по этому показателю стал Ленинский округ, где объем привлеченных в основной капитал инвестиций составил 86,7 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли Мытищи, где показатель составил 83,2 миллиарда рублей», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве добавили, что Красногорск в 2024 году привлек почти 78 миллиардов рублей инвестиций, а Химки — 65,5 миллиарда рублей. Помимо этого, более 50 миллиардов рублей инвестиций поступило в Балашиху и Люберцы.