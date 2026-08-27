Топ-3 школы Подмосковья назвали на ежегодном региональном форуме педагогов

В тройку лидеров вошли лицей № 23 в Подольске, гимназия № 41 в Люберцах и лицей имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова в Воскресенске.

«Лицей № 23 — одно из старейших учебных заведений Подольска. Конкуренция среди школ в нашем округе очень большая, ведь победами и высокими результатами славится не только наш лицей, но и множество других достойных учреждений. Именно эта здоровая конкуренция и слаженная командная работа — взаимодействие директоров, обмен опытом между педагогическими коллективами и поддержка системы образования — дают такой положительный результат», — подчеркнула директор лицея Татьяна Дрожжина.

Кроме того, Андрей Воробьев вручил дипломы «Флагман образования Московской области 2026 года» директорам гимназии имени Примакова в Одинцовском округе и физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном, которые удерживают лидерство шестой год подряд.