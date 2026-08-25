Томограф для диагностики заболеваний сетчатки установили в больнице в Люберцах

Офтальмологическое отделение стационара № 3 Люберецкой больницы в Красково получило оптический когерентный томограф. Оборудование дает возможность проводить высокоточное сканирование сетчатки и выявлять скрытые патологии на доклиническом этапе, когда обычный визуальный осмотр еще не показывает отклонений.

Технология обеспечивает послойную детализацию глазного дна, что кардинально повышает точность постановки диагнозов. Под пристальным контролем врачей отделения теперь находятся диабетические отеки, сосудистые нарушения при тромбозах и возрастная макулярная дегенерация.

Ранее развитие этих заболеваний во многих случаях приводило к необратимой потере зрения.

«Данный прибор позволяет не только установить диагноз, но и отобрать больных, которым теперь мы можем помочь в наших условиях. Это сфера витреоретинальной хирургии: работа с задним отрезком глаза — со стекловидным телом и сетчаткой. И у нас в отделении уже принят на работу специалист, владеющий такими методиками», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Елена Митяева.

Использование томографа дает возможность непрерывно отслеживать динамику болезни и предотвращать наступление инвалидности по зрению. Для получения высокотехнологичной помощи пациенту необходимо направление от лечащего врача-офтальмолога, подтверждающее медицинские показания.