Томилинский парк в Люберцах благоустроят в 2025 году

В Томилинском парке продолжается обустройство оснований под детскую и спортивную площадки. Проектом предусмотрено благоустройство территории площадью более 30 гектаров.

Работы проводят в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной среды».

«Для сохранения деревьев в Томилинском лесопарке внесли изменения в проект благоустройства. Чтобы избежать вырубки живых деревьев, совместно с жителями было принято решение отказаться от строительства еще одной детской площадки и хозблока», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Рабочие обустраивают тропиночную сеть протяженностью более шести километров, а также готовят основания по детскую и спортивную площадки. Помимо этого, здесь появятся малые архитектурные формы — навесы-перголы и габионы.

В лесопарке таже обустроят лыжную трассу, павильон для проката спортивного инвентаря и площадку для выгула собак. Благоустройство планируют завершить осенью 2025 года.