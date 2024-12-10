Толщину льда на водоемах измерят в Мытищах

Начались проверки толщины льда на водоемах Мытищ в рамках региональной программы «Тонкий лед». Спасатели и сотрудники МЧС регулярно патрулируют прибрежные зоны.

Сегодня в Мытищах на реке Яузе, Пяловском, Икшинском и Пироговском водохранилищах лед по-прежнему отсутствует. Выходить на замерзшую поверхность в деревне Новосельцево на Клязьминском водохранилище запрещено, потому что толщина ледяного покрытия уже составляет 1-2 сантиметра.

Спасатели и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям патрулируют прибрежные зоны Мытищ, устанавливают предупреждающие знаки и находятся в постоянной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с выходом на лед. Проверки толщины ледяного покрова на мытищинских водоемах проводятся ежегодно на регулярной основе.

Жителей Мытищ просят соблюдать меры предосторожности и не выходить на лед. В случае необходимости звоните по номеру 112.

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