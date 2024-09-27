Токаревский пруд в Люберцах очистят от мусора к ноябрю

Санитарную очистку пруда проведут в деревне Токарево. Специалисты уберут со дна и прилегающей территории мусор, топляк и окосят берега.

Подрядчик уже приступил к работам по очистке пруда.

«Продолжаем работу по очистке водных объектов округа. Сейчас специалисты приводят в порядок Токаревский пруд на улице Старой. Экскаватор-амфибия извлекает со дна топляк, тину, бытовой мусор, рабочие ведут окос берегов, уборку сухостоя. Пруд весь зарос тиной и другой водной растительностью, в акватории много поваленных деревьев и бытового мусора. Однако в таких условиях в пруду была обнаружена красноухая черепаха, выдра и семья бобров», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Работы здесь планируют завершить к середине ноября. Всего санитарная расчистка без дноуглубительных работ в этом году прошла в округе на 11 водных объектах.

Отметим, что очистка пройдет в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда».

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