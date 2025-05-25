Токаревский пруд в Люберцах очистили от более чем 800 кубометров мусора

Во время очистки Токаревского пруда в городском округе Люберцы вывезли свыше 800 кубических метров отходов: покрышки, бытовой мусор, поваленные деревья и многое другое. В водоем по просьбе жителей запустили пять видов рыб.

По словам главы Люберец Владимира Волкова, для эффективной очистки Токаревского пруда применили амфибийную машину «Труксор».

«Во время расчистки из водоема вытащили покрышки, поваленные деревья, удалили заросли и убрали бытовой мусор», — пояснил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков также рассказал, что в Токаревский пруд по просьбе местных жителей запустили пять видов рыб, а ранее туда поселили семью выдр, нутрий и бобров. Помимо этого, на поверхности водоема построили домик для уток.

Отметим, что всего в Люберцах в 2025 году очистят восемь водных объектов. Список водоемов составили на основании обращений местных жителей. В прошлом году в порядок привели 12 прудов.