Точки торговли пиротехникой проверили в Истре

Накануне новогодних праздников в муниципальном округе Истра проходят внеплановые проверки магазинов. Основное внимание во время мероприятий уделяют предупреждению рисков, связанных с хранением и реализацией пиротехнической продукции, а также соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Рейды прошли с участием представителей администрации Истры, сотрудников полиции, МЧС и народной дружины.

Проверяющие оценивали наличие всей необходимой разрешительной и сопроводительной документации, соответствие условий хранения установленным нормам, организацию размещения продукции в торговых залах и оснащенность объектов первичными средствами пожаротушения. Руководителям и сотрудникам торговых точек разъяснили порядок действий в случае нештатных ситуаций.

Напомним, на территории муниципального округа Истра в период с 10 декабря до конца января ввели ограничение на использование пиротехнических изделий. Эта мера направлена исключительно на обеспечение безопасности жителей.