Точки общественного питания проверили в Мытищах

Специалисты провели рейд по качеству питания в двух заведениях Мытищ. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Рейд провели специалисты сразу нескольких отделов: по борьбе с экономическими преступлениями, по исполнению административного законодательства и по вопросам миграции и уголовного розыска Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское».

Участие приняли и представители управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи. Шашлычную в микрорайоне Дружба и хинкальную в поселке Нагорное проверили в рамках мероприятия «Общепит».

Нарушений по факту рейда установили немало. Среди рабочих были и граждане, которые не соблюдают миграционное законодательство. Также была ивлечена алкогольная продукция, которую продавали без необходимых документов и лицензии. Александра Кармишева — заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи отметила, что такие рейды будут продолжены.