Тюбинговая горка с подъемником появится в парке Талалихина в Подольске в 2025 году

В Подольске активно продолжается сезон благоустройства. В парке имени Виктора Талалихина реализуется третий этап реконструкции: здесь начали строить всесезонную тюбинговую горку с подъемником и двумя спусками.

На набережной вдоль Парадного проезда уже обустроены новые пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны, а также оборудованы удобные спуски к реке Пахра. Для любителей активного отдыха создан современный скейт-парк.

В настоящее время ведутся работы по монтажу ограждений на лестницах, укладке плитки и установке уличного освещения. Уже смонтировано более 250 светильников и опор, а также оборудованы детская и спортивная площадки.

«В процессе строительства находится всесезонная тюбинговая горка. На ней планируют сделать автоматизированный подъемник и два спуска, протяженность каждого порядка 80 метров. Завершить все работы в парке планируем в третьем квартале», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.