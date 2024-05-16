Тяжелоатлет Сергей Агаджанян отбуксировал 2 автобуса в Люберцах | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 14:22 Тяжелоатлет Сергей Агаджанян отбуксировал 2 автобуса в Люберцах Фото из архива Сергея Агаджаняна

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Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк провел открытую тренировку для СМИ в Люберцах. Он с легкостью протащил сначала один пассажирский автобус компании «Мострансавто», затем другой. Попутно надувал до разрыва грелки.

Действо происходило на территории МАП № 1 «Мострансавто» 16 мая. Сергей отбуксировал на 50 метров автобус малого класса весом около трех тонн, затем проделал то же самое с автобусом 10-тонником среднего класса. Пока тащил на себе пассажирский транспорт, надувал грелки до разрыва.

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Открытая тренировка завершилась показательным выступлением по сценическому экстриму, во время которого Агаджанян ломал руками стальные стержни, скручивал походную миску и рвал грелки.

Фото из архива Сергея Агаджаняна

Сейчас «Русский Халк» готовится к новому рекорду по буксировке военной техники в ДНР. Это сложный силовой номер, который потребует поистине богатырской силы.

«Для меня Донабасс это близкий регион по духу и родству. Моя бабушка Капитолина Владимировна Привиденцева и дед после гражданской войны не один год проработали там на шахтах. Мероприятие покажет мощь нашего народа. Рекорд будет посвящен мужеству и героическому противостоянию жителей Донбасса агрессии укронацизма!» — рассказал тяжелоатлет.

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