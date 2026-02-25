Тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк проведет тренировку для женщин в Люберцах

В Люберцах готовят необычный сюрприз к Международному женскому дню. В полдень 5 марта в фитнес клубе «RE: fit» состоится предпраздничное мероприятие «Экстремальная тренировка для милых дам от Русского Халка».

Вести тренировку будет Сергей Агаджанян — заместитель президента Федерации силового экстрима России, сотрудник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы и многократный рекордсмен по силовым номерам.

Сначала он проведет небольшую разминку, задействовав все группы мышц. Затем тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк расскажет участницам о том, как сам готовится к сложным рекордам и выступлениям.

После этого начнется мастер-класс: под руководством Сергея все желающие попробуют свои силы в не совсем обычных заданиях. Им предстоит сломать специально подготовленные облегченные шпильки из стали.

Кроме того, женщинам предложат вместе с атлетом скрутить в трубочку сковородку и надуть грелку.

Кульминацией тренировки станет совместный рекордный номер. Сергей Агаджанян ляжет на пол и попробует надуть грелку до разрыва, а на нем в это время будет стоять максимальное количество спортсменок.

Активных участниц в конце ждут вкусные подарки от партнера мероприятия — сети кафе «Пират Пицца и Суши».