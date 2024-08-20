Тяжелоатлет из Люберец Сергей Агаджанян установил новый рекорд России

Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил новый рекорд России в силовом сценическом экстриме 16 августа. Спортсмен отбуксировал кабриолет с девушками на расстояние 152,1 метра.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что на буксировку машины Сергею потребовалось три минуты и 51 секунда. Попутно «Русский Халк» надул до разрыва 10 грелок. Это новый рекорд страны, который зафиксировали в Бронницах на фестивале «Бронницкий луг». Достижение признала федерация силового экстрима России.

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