Сегодня 12:03 Тяжелоатлет из Люберец Сергей Агаджанян установил новый рекорд России Фото: Сергей Агаджанян
Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил новый рекорд России в силовом сценическом экстриме 16 августа. Спортсмен отбуксировал кабриолет с девушками на расстояние 152,1 метра.
В Минспорте Подмосковья рассказали, что на буксировку машины Сергею потребовалось три минуты и 51 секунда. Попутно «Русский Халк» надул до разрыва 10 грелок. Это новый рекорд страны, который зафиксировали в Бронницах на фестивале «Бронницкий луг». Достижение признала федерация силового экстрима России.
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