Тяжелоатлет из Люберец по прозвищу Русский Халк выступит в «Лужниках» 24 марта

Заместитель президента федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк 24 марта выступит с показательным номером. Мероприятие пройдет в методическо-выставочном центре ГТО спортивного комплекса «Лужники».

Сергей Агаджанян также работает в спортивной школе олимпийского резерва в Люберцах. Выступление запланировано во время торжественной церемонии вручения наград, приуроченного к празднованию 95-летия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Рекордсмен продемонстрирует усложненные номера сценического экстрима: он будет надувать грелки до разрыва в то время, когда на нем будут стоять ассистенты, ломать стальные шпильки и скручивать сковородку диаметром 24 сантиметра.

На мероприятии ожидается присутствие спортивных функционеров, в том числе министра спорта России Михаила Дегтярева.