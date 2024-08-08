Тяжелоатлет из Химок Сармат Хасцаев победил на всероссийских соревнованиях

Инженер-конструктор химкинского научно-производственного объединения «Энергомаш» Сармат Хасцаев победил на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Всего в соревнованиях поучаствовало свыше 600 человек.

Сармат Хасцаев стал лучшим в весовой категории 102 килограмма. Общий вес, который атлет поднял на состязаниях, достиг 306 килограммов. Такой же результат спортсмен показал на московских соревнованиях по тяжелой атлетике, тогда он заслужил серебро.

«Самое главное, как в спорте, так и на работе — это дисциплина, а не мотивация. Мотивация заканчивается через пол часа, а благодаря дисциплине можно многого достичь», — отметил спортсмен-тяжелоатлет Сармат Хасцаев.

Сармат активно участвует во всех спортивных мероприятиях от предприятия. Он уже планирует победить в состязаниях по дисциплине «Планка», которые проведут 8 августа.

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