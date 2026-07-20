Высокоскоростную печатную машину установили в типографии в Ногинске

Фото: Производство продукции из экокожи на заводе ГК «ПЛАСТИК ОН ЛАЙН» в Красноармейске / Медиасток.рф

Типография «Принтомир», входящая в ГК «Гофромир», установила высокоскоростную четырехцветную флексопечатную машину P-2400. Это решение позволит компании производить около двух миллионов упаковок в месяц с использованием восьми видов специальной отделки.

По информации пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, новое оборудование работает на скорости 100 погонных метров в минуту. «Принтомир» специализируется на производстве картонной упаковки с использованием различных видов печати, включая офсетную, трафаретную и флексопечать.

Флексопечать предоставляет возможность комбинировать различные способы оформления упаковки. Это может стать более рациональной альтернативой офсетной печати или двусторонней кашировке при работе с тиражами от тысячи экземпляров.

Руководитель R&D направления ГК «Гофромир» Ксения Чумакова считает, что такое решение может быть востребовано производителями премиальной косметики, бытовой электроники, кондитерских изделий и других товаров, где упаковка играет важную роль.

Машина P-2400 предназначена для печати на гофрокартоне любого профиля и позволяет наносить многокрасочные изображения, логотипы и маркировку. Оборудование ускоряет подготовку заказов и обеспечивает точную цветопередачу.