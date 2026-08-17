Типография из Лыткарино запустила новое направление УФ-печати

Лыткаринская типография «РПринто» запустила направление УФ-печати и начала работать с жесткими материалами — пластиком и ПВХ. Это позволило сократить сроки исполнения заказов и расширить перечень продукции.

На предприятии ведут заказы по полному циклу — от макета до готового изделия. Если собственное оборудование не может выполнить задачу, типография сотрудничает с проверенными подрядчиками.

За год оборот предприятия вырос примерно на 20%. Увеличились закупки бумаги, пластика и ПВХ. Сырье типография закупает только у российских поставщиков. Среди новых заказчиков появились производители специальной техники, для которых печатают инструкции, паспорта качества и сопроводительную документацию.

Генеральный директор Роман Михайлов отметил, что предприятие старается быть в тренде современных печатных технологий. Появляются решения, которые делают работу быстрее, дешевле и качественнее. Объемы растут и в деньгах, и в количестве продукции.